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Aktüel Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:47:18 -
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güzelbağ Mahallesi'ndeki ormanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, bir amfibik uçak, 19 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 80 yangın işçisi ve 15 teknik eleman ile müdahale edildi.

Büyük oranda kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 6 hektar makilik alan yandı.


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