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Aktüel

Antalya'da çıkan orman yangını hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-15 17:37:56 -
Antalya'da çıkan orman yangını hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İbrahim E. idaresindeki 07 LIG 26 plakalı kamyonun lastiği, Taşkesiği Mahallesi'nde patladı. Alev alan ve bir bölümü yol kenarındaki ormanlık alana sıçrayan lastik parçası, burada yangına neden oldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hava ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında, 3 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Jandarma ekiplerince ifadesi alınan kamyon sürücüsü İbrahim E. hakkında adli işlem yapıldı.

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