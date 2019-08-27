Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı Antalya’nın Manavgat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hakkında “Basit yaralama” suçundan toplam 6 yıl hapis cezası bulunan C.B.,“silahla tehdit” ve “suç eşyasını satın almak” suçundan toplam 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ö.Y., “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan toplam 3 yıl hapis ve adli para cezası bulunan M.A., “basit yaralama” suçundan toplam 1 yıl hapis cezası bulunan L.E. ve “uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak” suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.S. isimli şahıslar, Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. 5 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

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