Antalya'da çatıdan düşen işçi, öldü Gazipaşa ilçesinde iş yerinin çatısından düşerek ağır yaralanan elektrikçi 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Gazipaşa Sanayi Sitesi'nde bir elektrikçide çalışan Ahmet Yalçın, 3 gün önce aydınlatma direğinin arızalı ampulünü değiştirmek için direğe çıktı. Yalçın, aşağı inmeye çalışırken iş yerinin çatısındaki plastik malzemenin kırılması sonucu 5 metreden beton zemine düşerek ağır yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardında Alanya'da özel hastaneye sevk edilen Yalçın, 3 gün sonra yaşamını kaybetti.

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