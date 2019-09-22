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Antalya'da çatıdan düşen işçi, öldü

Gazipaşa ilçesinde iş yerinin çatısından düşerek ağır yaralanan elektrikçi 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

22 Eylül 2019 Pazar 21:41
Antalya'da çatıdan düşen işçi, öldü

Gazipaşa Sanayi Sitesi'nde bir elektrikçide çalışan Ahmet Yalçın, 3 gün önce aydınlatma direğinin arızalı ampulünü değiştirmek için direğe çıktı.

Yalçın, aşağı inmeye çalışırken iş yerinin çatısındaki plastik malzemenin kırılması sonucu 5 metreden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Gazipaşa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardında Alanya'da özel hastaneye sevk edilen Yalçın, 3 gün sonra yaşamını kaybetti.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 21:41
  1. Gazipaşa
  2. işçi
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