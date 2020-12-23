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Aktüel Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığa müebbet hapis istemi
Aktüel

Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:21:23 -
Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığa müebbet hapis istemi

ANTALYA (AA) - Antalya'da boşandığı eşinin boğazını keserek ormanlık alana gömdüğünü itiraf eden sanık hakkında müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabül edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca, Muratpaşa ilçesinde eski eşi Neslihan Yılmaz'ı öldürmek suçundan tutuklu bulunan Anıl K. hakkında müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın eski eşi Neslihan Yılmaz ile çalıştıkları otelde tanışarak evlendikleri, 2 çocuklarının bulunduğu belirtildi.

Olayın ayrıntılarına yer verilen iddianamede, çiftin bir süre sonra anlaşmalı boşandıkları ancak çocukların velayetiyle ilgili aralarında sorun yaşandığı vurgulandı. Neslihan Yılmaz'ın bu süreçte iki çocuğuyla Zafer adında başka biriyle yaşamaya başladığına işaret edilen iddianamede, Yılmaz'ın yengesi Z.Y'nin Edirne'de yaşayan sanığı çocuklarını gelip alması için telefonla aradığı kaydedildi.

Edirne'den kente gelen Anıl K'nin ifadesinde, kendisini telefonla arayan Z.Y'nin "Neden gelmiyorsun? Bir an önce gel de çocuklarını al." dediği aktarıldı.

İddianamede Anıl K'nin şu ifadeleri de yer aldı:

"Ben de eski eşimin ve çocuklarımın bulunduğu eve gittim. Burada çocuklarımın elleri ve ayaklarında yaralar görünce eski eşimin şiddet uyguladığını düşündüm. Eski eşimle çocukların velayetiyle konusunu görüşmek için Lara bölgesine gittik. Burada bir süre konuştuk, etrafımız kalabalıklaşınca daha sakin bir yere gittik. Burada bana ağır bir söz söyleyince meyve kesmek için yanımda taşıdığım bıçakla boğazını kestim."

İddianamede, sanığın cinayetin ardından eski eşinin ağabeyinin evine giderek "Sizin yapamadığınızı ben yaptım." diyerek polise teslim olduğu vurgulandı.

Muratapaşa ilçesinde 3 Kasım'da polisi arayarak eşinin boğazını keserek ormanlık alana gömdüğü itirafında bulunan Anıl K, gözaltına alınmış, tutuklanan şüphelinin gösterdiği alanda yapılan kazıda ise Neslihan Yılmaz'ın cesedi bulunmuştu.





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