0553 313 94 23

Antalya’da birlerce kişi Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz için bir araya geldi

658.

09 Temmuz 2019 Salı 16:06
Antalya’da birlerce kişi Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz için bir araya geldi

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, Antalya’da coşkuyla karşılandı. Antalya’yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyleyen Gürbüz, "Uzun yıllardır Antalya’ya altın kemer geliyor ve Antalya’yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Belediye başkanımız, kendimi bildim bileli güreşlere destek veriyor. Bu yıl birlikte çalışma şansımız oldu, ilk yılımızda altın kemeri Antalya’ya getirdiğimiz için ayrı mutluluk duyuyorum" dedi.


Edirne’de bu yıl 658’incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Finali’nde Orhan Okulu’yu yenerek başpehlivanlığı kazanan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Ali Gürbüz, memleketi Antalya’ya döndü. Altın kemeriyle Antalyalıları selamlayan Başpehlivan Gürbüz, Antalya girişinde kendisini karşılayan yaklaşık 100 araçlık konvoy eşliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen törene geldi.



"İlk yılda altın kemeri getirdik"


Törende bir konuşma gerçekleştiren Gürbüz, "Kırkpınar’a gitmeden önce İsmail’le beraber ikimiz final yaparız demiştik. Kemer bana nasip oldu. İsmail ile birlikte çok yarışlarımız oldu. Güreşte bir gün biri yener, bir gün başkası yener. Uzun yıllardır Antalyamıza altın kemer geliyor ve Antalya’yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillere de bunu aktarıp altın kemerin Antalya’dan çıkmamasını sağlarız. Belediye başkanımız, ben kendimi bildim bileli güreşlere destek veriyor. Bu yıl birlikte çalışma şansımız oldu. İlk yılımızda altın kemeri Antalya’ya getirdiğimiz için ayrı mutluluk duyuyorum. Seyircilerimizin sevgisi ve desteği olmasa biz bu başarıları kazanamayız, inşallah bu destek devam eder" şeklinde konuştu.



"Spor ve siyaseti ayırdık"


Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ali Gürbüz’ü tebrik etti. Böcek, ablasının vefatı dolayısıyla yoldan dönmek durumunda kaldığını ve güreşi televizyon takip ettiğini ifade etti. Recep Gürbüz başpehlivanı rahmetle andığını ifade eden Böcek, "25 yıllık siyasi hayatımızda spor ve siyaseti ayırdık ve asla birbirine karıştırmadık. Burası Antalya, Atatürk’ün ’Hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri’ dediği memleketimiz. Bütün güreşçilerimizin gözlerinden öpüyorum. Her şey çok güzel oldu, olacak. Çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Böcek pehlivanlara ödüllerini takdim etti. Tören, aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:06
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esmer şeker hafızayı zayıflatıyor!
    1. Esmer şeker hafızayı zayıflatıyor!
    2. Köln Diyanet Merkezi için yapılan..
    3. Söke Belediyesi Yaz Kurslarında 2 Bin..
    4. Devrekliler İstanbul’da bir araya..
    5. Marmarisli gazetecilere yeni basın..
    6. Ambalaj atığı tesisi çevre..
    7. Manisa’da tasarruf dönemi
    8. Husilere bağlı mahkemeden 31 kişiye..
    9. Başkan Esen, projelerini anlattı
    10. İl Koordinasyon Kurulu 3. dönem..
    11. İstanbul'da cildiye randevu cildiye..
    12. Mersin’in 5 yıllık ulaşım planı masaya..
    13. Adıyaman’da orman yangını
    14. Çocuklarda burun kanaması önemli
    15. On Birinci Kalkınma Planı TBMM Plan ve..
    16. Kütahya merkezli uyuşturucu..
    17. İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri
    18. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    20. Tokat’ta arazide su kavgası, 1 kişi..
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!