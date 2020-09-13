  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da bir teknede 120 yabancı uyruklu yakalandı
Aktüel

Antalya'da bir teknede 120 yabancı uyruklu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:03:24 -
Antalya'da bir teknede 120 yabancı uyruklu yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 120 yabancı uyruklu yakalandı.

Alanya açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, "Yaman 2014" isimli teknede kalabalık bir grubun olduğunu tespit etti.

Durdurulan teknede yaşa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan çoğu Suriye uyruklu 120 sığınmacı olduğu belirlendi.

Alanya Limanı'na getirilen tekneden indirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sığınmacıların yakalandığı tekne ise yediemine çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Destici'den sert çıkış: Misliyle iade ediyorum
Gündem

Mustafa Destici'den sert çıkış: Misliyle iade ediyorum

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında İmam Hatipliler hakkında söylediği skandal sözler nedeniyle Erol Müt..
Yaşarken unutulan silik şahsiyet
Gündem

Yaşarken unutulan silik şahsiyet

16 Mayıs 2000-28 Ağustos 2007 tarihleri arasında görev yapan, Türkiye’nin 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 13 Eylül 1941 tarihinde ..
Başkan Erdoğan'dan Erol Mütercimler'e tokat gibi cevap!
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Erol Mütercimler'e tokat gibi cevap!

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın programına katılıp İmam Hatip okulları mezunlarına seviyesiz hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler’e son..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı