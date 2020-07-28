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Aktüel

Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-28 23:45:07 -
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Eski Şarampol Caddesi'ndeki Alp Apartman'ın birinci katında yalnız yaşayan 30 yaşındaki Serhat Koç'u evinin giriş kapısının arkasında hareketsiz yattığını fark eden komşusu Berkant Sağıroğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Koç'un cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı polise bildiren Berkant Sağıroğlu, AA muhabirine, saat 05.00 sıralarında balkona çıktığında Koç'un evinin giriş kapısının arkasında yerde yattığını gördüğünü ancak umursamadığını belirtti.

Saat 22.00 sıralarında da Koç'u aynı yerde yattığını fark edince durumdan şüphelendiğini anlatan Sağıroğlu, "Evine gittim, kapısını çaldım. Açan olmayınca polisi aradım." dedi.





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