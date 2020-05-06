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Antalya'da banyoda Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 09:38:21 -
Antalya'da banyoda Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde evin banyosunda Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, adeta seraya dönüştürülen banyoda, 31 kök Hint keneviri ile ışıklı sitem ele geçirdi.

Evin diğer odalarında yapılan aramada bir miktar esrar, projektör ve güç kaynağı bulundu.

Ev sahibi E.K. ile evdeki M.Ö, N.E. ve M.A.G. gözaltına alındı.

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