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Aktüel

Antalya'da asansör boşluğunda bulunan cesedin kimliği belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:12:03 -
Antalya'da asansör boşluğunda bulunan cesedin kimliği belli oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da asansör boşluğunda bulunan cesedin kimliği belirlendi.

Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan asansör boşluğunda bulunan cesedin, 22 yaşındaki Faruk Sanatma'ya ait olduğu tespit edildi.

Adli tıp morgu önünde büyük üzüntü yaşayan yakınları, Sanatma'nın cenazesini defnedileceği Kurşunlu Mezarlığı'na götürdü.

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, dün, Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan asansör boşluğunda hareketsiz biri olduğunu görünce, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirmişti. Bölgeye gelen polis ekipleri, boşlukta bir erkek cesedi bulmuştu.



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