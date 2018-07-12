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Antalya'da aranan kedicik Trabzon'da teslim oldu

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Antalya’da aranan S.Ş. adlı kadın, Trabzon’da polise gidip, teslim oldu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:34
Antalya'da aranan kedicik Trabzon'da teslim oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Adnan Oktarile beraber 235 kişiye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu iddia edilen S.Ş. adlı kadının Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi’ndeki evine dün baskın düzenledi. Burada olmadığı belirlenen S.Ş.’nin, evi her zaman kullanmadığı ortaya çıktı.

Yapılan aramada evdeki dizüstü bilgisayara el koyuldu.

Polisin arama çalışmaları sürerken S.Ş., bugün Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek, teslim oldu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 16:34
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  • eminemin1 sa önce
    uçan kedi maşallah!
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