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Antalya’da antik kent yakınında orman yangını

Antalya’nın Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yakınında çıkan orman yangını güçlükle söndürüldü.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:25
Antalya’da antik kent yakınında orman yangını

Antalya’nın Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yakınında çıkan orman yangını güçlükle söndürüldü. Alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sırasında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Ağlar önü mevkiinde yol kenarından başladı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuru ve rüzgarlı hava nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Alevlerin dağlık alana yükselmesi nedeniyle bölgeye 5 yangın söndürme helikopteri geldi. Perge Antik Kenti yakınına kadar gelen alevler, 5 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz ve büyükşehir belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Yangında çok sayıda kızılçam ağacının yanı sıra zeytinlikler de zarar gördü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


Yangının Ağlar önü mevkisinde yol kenarından başladığını söyleyen Tevhik Besenç, yangının sigara izmaritinden çıktığını ileri sürerek, “Yangını görüp hemen jandarmaya bilgi verdik. Sonra yangın kısa süre büyüdü. Sera ve evlere yaklaştı. Havalar çok sıcak o nedenle yangınlar çıkıyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:25
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