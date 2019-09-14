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Antalya'da annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp, öldürdü

Antalya'da lise öğrencisi Salih B. (15), annesi Hatice B.(39) ile tartışan babası Halil İbrahim B.’yi (48) sol koltuk altından 3 kez bıçakladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:12
Antalya'da annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp, öldürdü

Olay, saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1071 Sokak’ta iki katı gecekonduda meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan Halil İbrahim B. bir yakını için bankadan kredi çekti. Kredi taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle Hatice B., eşi Halil İbrahim B. ile tartışmaya başladı. Halil İbrahim B., ’Ödenmediyse ödenmesin, ben öderim’ diyerek eşine tepki gösterdi. Bu sırada ikilinin tartıştığını gören oğulları Salih B., babasına annesine kızmamasını söyledi. Bu kez Salih B. ile Halil İbrahim B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Salih B., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Sol koltuk altından 3 kez bıçaklanan Halil İbrahim B. kanlar içinde yere yığıldı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde kalp masajı yapılan Halil İbrahim B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Halil İbrahim B. doktorların tüm müdahalesine rağmen burada yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri ise suç aletiyle olay yerinde bekleyen Salih B.’yi gözaltına aldı. Anne Hatice B. de ifadesi için polis merkezine götürüldü. 

Öte yandan komşulardan biri olayla ilgili "Evden gürültü geliyordu. İçeriden ’yetişin komşular ölüyor’ diye ses geliyordu. Biz ne olduğunu anlayamadık. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradık. Daha sonra öğrendik ki oğlan babasını bıçaklamış" dedi. 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:12
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