Antalya'da 8 milyon liralık vurgun! Yine vatandaşın cebinden çıkacak...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mustafa Akaydın döneminde Halk Kart diye ihale edilen ve ihalesi bile tartışmalı olan toplu ulaşım kart sistemi ihalesi tartışmaları devam ediyor. Sözleşme feshi nedeniyle 8 milyon lirayı bulan zararın Büyükşehir Belediyesi tarafından A-Kent firmasına ödenmesi talep edildi. Bu tutar, ödeme emrinin kesinleşmesi halinde şehre yapılacak yatırımlardan kesilerek ortadan kaybolan şirket yönetimine ödenecek.

ACI FATURA

Faturanın 2011'de feshedilen sözleşmedeki bir hüküm nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi. Sözleşme tarihinden itibaren 3 milyon 801 bin lira yatırım masrafı, 314 bin liralık belgeli masraflar ve 2011'de 1 yıllık toplam taşıma cirosunun yüzde 5'lik kısmı olan 5 milyon 278 bin liranın Büyükşehir'den tahsili ile A-Kent'e verilmesinin talep edilmesi akıllara durgunluk verdi. Bu yönde alınan Hakem Kurulu kararının Yargıtay'da onay beklediği ifade edilirken dava tarihi olan 6 Kasım 2015'ten itibaren faiz uygulanmasının da talep edildiği ortaya çıktı.

BELEDİYENİN ALACAKLARI

Diğer taraftan, Hakem Kurulu, sözleşmenin fesih tarihi olan 22 Haziran 2011 ile 27 Kasım 2013 arasında şirketin toplu ulaşımda para toplamaya devam ettiğini, buna karşın bu dönemde belediyeye vermesi gereken yüzde 2'lik payı da ödemediğini belirledi. 5 milyon 146 bin lirayı bulan bu bedelin A-Kent'ten tahsili ile Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesine karar verildi. Bu tutara ek olarak A-Kent'ten tahsil edilecek diğer tutarlar ise faizleri hariç 190 bin dolar ve 71 bin lirayı bulan 19 günlük gecikmeli teslim cezası da bulunuyor.

HALEN YARGILANIYOR

İhaleyle ilgili Akaydın ve şirket yetkililerinin halen Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ihaleye fesat ve ihale edimine fesat davası ise devam ediyor. A-Kent firması kapatıldıktan sonra vatandaşın toplu ulaşım kart depozitoları ile kartlarında kullanılmadan kalan 8 milyon lira ise buhar olup uçmuştu. Yaşan bir çok olumsuzluk AK Partili Menderes Türel'in belediye başkanlığı koltuğuna oturmasıyla konu teftişe sevk edilmiş ve Antalya bu kart tartışmasından kurtulmuştu. Yaşanan son gelişmeler kart konusunun baş ağrıtmaya devam edeceğini bir kez daha ortaya çıkardı.

ADRESE TESLİM İHALE

CHP'li Belediye Başkanı Akaydın'ın, yapılan toplu ulaşım ihalesini adrese teslim A-Kent firmasına yaptığı iddia edilmiş ve o dönem kamuoyunda eleştirilmişti. 24 Eylül 2009 tarihinde yapılan ihaleyi, ihaleden 20 gün önce 4 Eylül 2009'da kurulan A-Kent şirketi almıştı. İhale şartnamesi de 28 Ağustos 2009'da belli olurken, A-Kent, şartnamenin belli olmasından 1 hafta sonra 50 bin liralık sermaye ile kurulmuştu.