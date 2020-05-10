Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerine dönerken zorlandı

Antalya’da yeni tip Korona virüs(Covid-19) kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında verilen 11.00 ile 15.00 arasındaki süre doldu. Vatandaşlar evlerine dönmek istemedi, bekçi ve polis parklardan kaldırmak için uyardı. Bazı vatandaşlar el sallayarak evlerine girdi.

Turizm kenti Antalya’da 49 gün sonra sokağa çıkan vatandaşlar 24 dereceyi bulan sıcak havada güneşin tadını çıkardı. Kentteki tüm parkların ve sahil şeridinin 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla dolduğu görüldü. Engelli bireylerde ve ileri yaş vatandaşlar yakınlarının yardımıyla gezilerini tamamladı. Yaşlıların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlemlendi. 65 yaş ve üstü vatandaşlar iznin verildiği 11.00-15.00 saatleri arasında yürüyüş yaptı, banklarda sohbet etti, spor aletlerinde zaman geçirdi. Sahilde hasret kalanlar gün boyu denizi izledi. Saatin yaklaşmasıyla birlikte evlere dönüş başladı.Polis ekiplerinin de yaşlıların yoğun olduğu bölgelerde güvenliği sağladığı görüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini varyanttan izlemeye gelen vatandaşları bekçi ve polisler belirlenen sürenin dolmasının ardından uyardı. Bekçi ve polisler 11.00-15.00 saatleri dolu arasında dolu alan bölgeleri boşalttı. Bazı yaşlı bireylerin gitmeyi istemedikleri gözlemlese de yakınları ikna etti. Kısa sürede tüm park ve bahçeler boş kaldı. Yerleşik yabancılarda park ve bahçelerde güneşli günün keyfini çıkardı. Öte yandan 65 yaş altı kişilerin uyarıları dikkate alıp sokağa çıkmadıkları görüldü.

"Türkiye çok güzel"

Hollanda uyruklu ama Antalya’da yerleşik yaşayan Annamaria Sovaya, “ Biz sahile dolaştık, yürüdük. Türkiye çok güzel. Şimdi Korona virüs ile iyi mücadele ediyor. Türkiye tüm ülkelere yardım yaptı. Antalya’da virüsle ilgili problem yok. Saat 15.00’da evimize dönüyoruz. Sabah çıktık alışveriş yaptık, otomobilimizi yıkadık. Şimdi de yürüdük, evimize geri gidiyoruz.” dedi.

"El sallayarak evlerine girdiler"

72 yaşındaki Gülşen Kaya, "Bugün güzel bir gün oldu, bayram gibi oldu. Bize verilmiş armağan gibiydi. Virüs özgürlüğün bazı şeylerinde değerini öğretti bize. 4 saat boyunca sahil ve parkları gezdik. Şimdi evimize giriyoruz. Ne yapalım buna da şükür. Ayaklarım geri gidiyor. Ama yapacak bir şey yok. Süre doldu, bir armağan daha yapalar belki.” diye konuştu.

" Annemi zor eve götürdüm"

Annesini gezdiren Handan Aygör, " Annemi aldım sahile gezdik, onun için iyi oldu çok mutlu olduk. Annem eve girmek istemedi ne kadar güzel gündü, dedi. Ama kararlara saygımız var. Annemizi evimize götürüyoruz.”ifadelerine yer verdi.

"Süre doldu evimize dönüyoruz"

80 yaşındaki Özden Karabiber, “Hava aldım yürüdüm çok güzel oldu. Dünya varmış diyorum. Virüs inşallah biran önce biter. Ne yapalım yine evimize çekileceğiz. Geri dönmek zor oldu.”dedi.