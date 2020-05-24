Antalya’da 65 yaş ve üstü vatandaşların adresi dünyaca ünlü Konyaltı Sahili varyantı oldu

Antalya’da da yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde verilen izinle üçüncü kez sokağa çıktı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 14.00-20.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile üçüncü kez sokağa çıktı. Hava sıcaklığının 27 dereceyi bulduğu kentte dışarı çıkan vatandaşların adresi sahil, park ve varyant oldu. Maskeleri takan yaşlı çiftler kentin işlek caddelerinde gezinti yaptı. Dünyaca ünlü Konyaltı Sahili varyanta gelen yaşlı çiftler ise Akdeniz’in görsel manzarasını izledi. Vatandaşlar Konyaaltı Sahilinin ıssız anlarını fotoğrafladı. Üçkapılar’a gelenler ise sosyal mesafeli banklarda ikram edilen kahvelerini yudumladı.

"Biz evde kapanmaya razıyız"

Güneşli havanın tadını çıkaran Mediha Kol, “Allah hepimize sağlık versin. Bu hastalığın bizim üzerimizden bir an önce gitmesini istiyoruz. Hastalık geçsin biz evde kapanmaya razıyız. Parkta oturduk kahvemizi, çayımızı içtik. Kolonyamızı, çikolatamızı aldık, birazdan eve geçeceğiz” dedi.

"Sohbet edip gideceğim"

Bankta arkadaşıyla sohbet eden Süleyman Beyazit ise, “Allah devletimize zeval vermesin, gençlerimize zarar vermesin önemli olan o, aha geldik aha gidiyoruz. Kısıtlama yok evimde 54 merdiven var inip çıkıyorum. Hareketi seviyorum, dedeyle beraber sohbet edip gideceğim” diye konuştu.