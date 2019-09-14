Antalya’da 5 aylık Suriyeli bebeğin ölümü Antalya’da 5 aylık Suriyeli bebek yatağında ölü bulundu.

Antalya’da 5 aylık Suriyeli bebek yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6213’teki bir müstakil evde meydana geldi. Akrabaları ile aynı evde yaşayan Suriyeli Gussan Abdulrezzak, 5 ay önce dünyaya gelen kızı A.A’yı emzirdikten sonra yatırdı. Anne Gussan, bir süre sonra kontrol ettiği kızının hareket etmediğini gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de ailenin ifadesine başvurdu. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin solunum sorununun olduğu öğrenildi.

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