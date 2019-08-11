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Antalya’da 3 saat süren orman yangını kontrol altına alındı

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde saat 15.

11 Ağustos 2019 Pazar 20:07
Antalya’da 3 saat süren orman yangını kontrol altına alındı

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde saat 15.00’te meydana gelen orman yangını tamamen kontrol altına alındı.


Yangın, Kumluca ilçesinin Papaz Koyunda başladı, rüzgarın etkisi ile kısa zamanda yayıldı. Yangına 4 yangın söndürme helikopteri, bir dozer, yaklaşık 25 adet yangın söndürme arazözü katıldı. Yangın sarp arazide olduğu için müdahale genelde havadan yapılabildi. Yangın zaman zaman seralara yaklaşsa da ekiplerin müdahalesi sonucu zarar meydana gelmedi.


Açıklama yapan Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Helikopterler yangın yerinden ayrıldı. Karadan arazözler vasıtasıyla soğutma çalışması yapılıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 20:07
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