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Antalya’da 25 adet Kirpi ölüsü bulundu

Antalya’da 25 civarında ölü kirpi bulundu.

13 Nisan 2019 Cumartesi 13:42
Antalya’da 25 adet Kirpi ölüsü bulundu

Antalya’da 25 civarında ölü kirpi bulundu. Dumlupınar bulvarı üzerinde otluk alan içinde bulunan kirpiler belediye ekipleri tarafından alındı. Yaklaşık 3 gündür bölgede olduğu belirlenen kirpilerin ölüm sebebi araştırılıyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri inceledi


Olay, bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıktı. Antalyaspor Kavşağı Dumlupınar Bulvarı üzerindeotluk alanda üst üste yağılmış halde bulunan kirpi ölüleri içinbölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede kirpilerin yedikleri bir maddeden zehirlenmiş olma ihtimali değerlendirilirken, ilk gün 10 civarında olan sayının iki gün içinde25’e kadar çıktığıöğrenildi. Ekipler, kirpilerin birkaç gündür bölgede olduğunu ve karınlarının gaz oluşumundan dolayı şiştiğini tespit etti.



Büyükşehir ekipleri tarafından alındı


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından tutulan tutanağın ardından kirpilerin bölgeden alınması için belediye ekipleri çağrıldı. Bugün sabah saatlerinde bölgeye gelen Muratpaşa belediyesi İlçe temizlik görevlileri, kirpilerin hastalıklı olma ihtimali sebebiyleAntalya Büyükşehir Belediyesi Atık Ekipleri’ne haber verdi. Kısa süre içinde bölgeye gelen Büyükşehirin özel ekipleri tarafındantoplanan kirpi ölüleri poşetlere teker teker konulup bölgeden götürüldü.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 13:42
  1. doğa

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