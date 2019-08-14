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Antalya’da 20 yaşındaki ablasını öldüren gençten şok sözler

Antalya’da eve almak istemediği ablasıyla tartıştıktan sonra boynuna sapladığı bıçakla onu öldüren 19 yaşındaki Asilhan Ç.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:18
Antalya’da 20 yaşındaki ablasını öldüren gençten şok sözler

Antalya’da eve almak istemediği ablasıyla tartıştıktan sonra boynuna sapladığı bıçakla onu öldüren 19 yaşındaki Asilhan Ç., elleri ve boğazı sargılı bir şekilde adliyeye sevk edildi. Asilhan Ç.’nin emniyetteki ifadesinde, ablasının 8 aydır eve gelmediğini, bu yüzden kötü yola düşmüştür düşüncesiyle kavga ettiklerini ve ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.


Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 238 sokaktaki tek katlı müstakil evde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce eşinden boşanan Mustafa Ç., 2 çocuğuyla beraber yaşamaya başladı. Pazarcılıkla uğraşan Mustafa Ç. dün işe gittiği sırada, bir süre önce annesinin yanına gittiği belirtilen Kader Ç. (20) eve gelmek istedi. Bu sırada evde bulunan kardeşi Asilhan Ç., iddiaya göre, ablasını eve almak istemedi. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce, Asilhan Ç. evin salonunda eline aldığı bıçağı ablasının boynuna sapladı. Ardından aynı bıçakla bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulundu, kavga esnasında da boğaz kısmından yaralandı.



Babasını aradı


Olayın ardından Asilhan Ç., babasını arayarak ablasını öldürdüğünü söyledi. Telefon gelir gelmez işini bırakıp evine gelen baba Mustafa Ç., kızının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce donup kaldı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. İntihar teşebbüsünde bulunan ve kavga esnasında yaralanan Asilhan Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Asilhan Ç.tedavisinin ardından cinayet büro ekiplerince gözaltına alındı.



“Annesinin yanına gitti, durmadı geri geldi”


Çevredeki komşular iki kardeşin daha önce bir çok kez kavga ettiğini söyledi. Sesleri duyan komşulardan bir kadın, “3 yıldır kavga ediyorlar. Polisler geliyor, gidiyor. Çocuk çok sakin bir çocuktu. Kız da sakindi ama evi terk edip gidiyordu. Annesinin yanına gitti, durmadı geri geldi” diye konuştu.


Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 20 yaşındaki Kader Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



“Kötü yola düştüğünü sandım”


Gözaltına alındıktan sonra Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Asilhan Ç. buradaki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Ablasıyla kendisinin psikolojik sorunlarının olduğunu ifade eden Asilhan Ç., yine ablasının 8 aydır eve gelmediği için kötü yola düştüğünü düşünerek aralarında kavga çıktığını ve bu yüzden de cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.


İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen genç, gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken, bileklerinde ve boğazındaki sargılar da dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:18
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