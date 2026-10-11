Antalya'da 2 orman yangınının kasten çıkarıldığı tespit edildi, 6 şüpheli gözaltında
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde toplam 180 hektarın zarar gördüğü 2 yangının kasten çıkarıldığı belirlendi; JASAT çalışmasında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde toplam 180 hektarlık alanın zarar gördüğü 2 orman yangınının kasten çıkarıldığı tespit edildi. Yangınlarla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.
Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'nde 6 Eylül'de çıkan orman yangınında yaklaşık 170 hektar, Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi'nde 16 Eylül'de çıkan yangında ise yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 orman yangınının kasten çıkarılmış olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarda her 2 yangının da kasten çıkarıldığı belirlendi.
Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.