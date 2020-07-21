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Aktüel

Antalya'da 2 aydır haber alınamayan Kazakistanlı genç kızı arama çalışması sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:42:02 -
Antalya'da 2 aydır haber alınamayan Kazakistanlı genç kızı arama çalışması sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında kayıp ihbarında bulunulan Kazakistanlı Araylım Orynbayeva'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Orynbayeva'nın (21) kaybolduğu bölgedeki Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki mezarlık ve ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı. Çalışmaya polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri katıldı.

İz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda, drone ile de bölge havadan taranıyor.

Polis ekiplerinin, gün boyunca çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistan uyruklu Saltanat Orynbayeva, 2 ay önce Kazakistan'da bulunan babasıyla telefonda tartışan kızı Araylım Orynbayeva'nın evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisine ulaşamadığını belirterek polisten yardım istemişti.

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