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Yerel Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 13:19:00 -
Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizkent Mahallesi'nde deniz kıyısındaki sazlıkların arasında saklanan bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Suriye uyruklu biri çocuk, ikisi kadın 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatörlük yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu A.K. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

 

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