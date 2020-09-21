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Aktüel Antalya'da 13 gündür aranan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu
Aktüel

Antalya'da 13 gündür aranan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Üzeri taş ve toprakla örtülmüş cesette yapılan incelemede, sırt bölgesinde iki bıçak darbesi tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:01:34 -
Antalya'da 13 gündür aranan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da 13 gündür kayıp olarak aranan kadın, ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 13 gün önce Muratpaşa ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten'i bulmak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Çelikten'in kaybolmadan önce bindiği otomobilin, Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda görüldüğünü belirledi.

Ormanlık alandaki çok sayıda polisle yapılan aramalarda, kadının cesedi bulundu.

Üzeri taş ve toprakla örtülmüş ve yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen cesette yapılan incelemede, sırt bölgesinde iki bıçak darbesi tespit edildi.

Çelikten'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, olayın faili veya faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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