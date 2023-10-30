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Gündem Antalya Ekim sonunda yazı yaşıyor! Termometler 32 dereceyi gördü
Gündem

Antalya Ekim sonunda yazı yaşıyor! Termometler 32 dereceyi gördü

Yeniakit Publisher
2023-10-30 16:11:00 - 2023-10-30 18:41:09
Antalya Ekim sonunda yazı yaşıyor! Termometler 32 dereceyi gördü

Antalya'da ekim ayının son günlerinde olmamıza karşın hava sıcaklığı yaz aylarını aratmazken termometreler 32 dereceyi gördü.

Turizmin başkenti Antalya, ekim ayının sonunda da yazı aratmayan günleri yaşıyor.

Termometrelerin 32 derece gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 58, deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece olarak ölçüldü.

Antalyalılar, sıcak havayla birlikte yeşil alanlara akın etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okullar için 1 günlük tatil açıklamasının ardından şehirde yazdan kalma bir tatil günü geçirildi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte salı günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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