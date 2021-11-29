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Eğitim Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Antalya okullar tatil olacak mı?
Eğitim

Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Antalya okullar tatil olacak mı?

Antalya okullar tatil olacak mı? Pek çok ilde lodos sebebiyle okullar tatil edildi. Antalya’da yaşayanlar ise şehirde okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, Antalya’da yarın okullar var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:40:00 -
Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Antalya okullar tatil olacak mı?

Şiddetli lodos sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Peki, yarın Antalya’da okullar tatil mi olacak?

Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Antalya okullar tatil olacak mı?

Antalya'da şiddetli yağış etkisini sürdürecek. Şehirde okulların tatil olup olmayacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Antalya Valiliği şiddetli yağış sebebiyle vatandaşları dikkatli olmaya davet etti ve "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgide; yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu iç kesimlerinden (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri) yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara (kuvvetli rüzgar, fırtına, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" paylaşımında bulundu.

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