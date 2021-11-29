Şiddetli lodos sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Peki, yarın Antalya’da okullar tatil mi olacak?

Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Antalya okullar tatil olacak mı?

Antalya'da şiddetli yağış etkisini sürdürecek. Şehirde okulların tatil olup olmayacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Antalya Valiliği şiddetli yağış sebebiyle vatandaşları dikkatli olmaya davet etti ve "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgide; yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu iç kesimlerinden (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri) yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara (kuvvetli rüzgar, fırtına, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" paylaşımında bulundu.