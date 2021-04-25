Antalya yabancıların da gözdesi konumunda

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, yatırımlarda belirgin artış görüldüğüne işaret etti. Çetin, “Antalya cazibesini devam ettiriyor” dedi. ATSO’da 4 bin 800 yabancı ortaklı üye bulunduğunu aktaran Çetin, “Üyelerimizin dörtte biri Alman, dörtte biri Rus. Tatil yapmaya gelenler, Antalya’daki potansiyeli araştırıp ya şirket kuruyor ya da konut alıyor” diye konuştu. Antalya’nın hem tatil hem de yatırım yapılacak bir kent olduğunu ifade eden Çetin, “Turizmin yabancı yatırımcı çekme konusunda gözle görülür bir faydası var. Turist olarak gelenler Antalya’nın farkını görüyor. Bu nedenle yabancı üye sayımız çok fazla” şeklinde konuştu.