Antalya ve 6 ilde giriş çıkış yasağı kalktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya’nın da aralarında bulunduğu 7 ilde seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı. Normalleşme planına dair yeni gelişmeleri aktaran Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sürdürüleceğini söyledi. Erdoğan, "Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Sınırlamaların kademeli şekilde esnetilmesiyle ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz. Bu haftasonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’dır" şeklinde konuştu.

Şehirler arası seyahat yasağı 24 ilde 15 gün daha devam edecek.