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Aktüel

Antalya Valisi paylaştı: "Burası Van Bahçesaray değil, Antalya Söbüçimen"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye’de turizmin önemli merkezlerinden biri olan Antalya’da yaşanan dört mevsime dikkat çekerek, "Burası Van Bahçesaray değil, Antalya Söbüçimen" dedi.

2020-04-29 21:34:10 -
Antalya Valisi paylaştı: "Burası Van Bahçesaray değil, Antalya Söbüçimen"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye’de turizmin önemli merkezlerinden biri olan Antalya’da yaşanan dört mevsime dikkat çekerek, "Burası Van Bahçesaray değil, Antalya Söbüçimen" dedi.



Aynı anda dört mevsimin yaşanabildiği Antalya’da kent merkezi yaza hazırlanırken, Gündoğmuş ilçesi sınırlarındaki 2 bin metre rakımlı Söbüçimen Yaylaları’nda yolların kenarında yer yer 5-10 metreyi bulan karlar halen varlığını sürdürüyor. Daha çok göçerlerin kullandığı yayla yolundaki metrelerce yükseklikteki kar Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Vali Karaloğlu paylaşımında "Burası Van Bahçesaray Kirapet Geçiti değil. Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu." ifadelerini kullandı.



Toros Dağları’nın eteklerinde bulunan 2 bin metre rakımlı Gündoğmuş ilçesinin Söbüçimen ve 2 bin 500 metre rakımlı Akseki’nin Göktepe Yaylalarında yer yer 5-10 metreyi bulan karlı yollar, her yıl yörüklerin göç zamanından önce ulaşıma açabilmek için yoğun çaba harcanıyor. Hem Akseki’nin, hem de Gündoğmuş ilçelerinin yaylalarında 60 kilometreden fazla yolda Nisan ve Mayıs aylarında karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

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