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Aktüel

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 09:07:11 -
Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır’a atanırken, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise Antalya’ya atandı.


İmzalanan kararname ile 24 ilin valisi başka illerde görevlendirildi. Kararname Resmî Gazete’de yayımlandı.


Yapılan değişimle Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır’a, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise Antalya’ya atandı.


Burdur Valisi Hasan Şıldak Balıkesir’e atanırken, Erzincan Valisi Ali Arslantaş da Burdur’a atandı.

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