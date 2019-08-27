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Antalya trafiği havadan denetlendi

Antalya’da drone ile yapılan trafik denetiminde 23 sürücüye toplam 3 bin 276 TL, helikopterle yapılan denetimde ise 18 sürücüye toplam bin 944 TL para cezası uygulandı.

27 Ağustos 2019 Salı 18:38
Antalya trafiği havadan denetlendi

Antalya’da drone ile yapılan trafik denetiminde 23 sürücüye toplam 3 bin 276 TL, helikopterle yapılan denetimde ise 18 sürücüye toplam bin 944 TL para cezası uygulandı.



Otoyollarda ve şehirler arası kara yollarında gözlenen “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yol güzergahlarında 23 Ağustos-28 Ekim tarihleri arasında havadan özel trafik denetimleri yapılması planlandı. Bu kapsamda, 26 Ağustos Pazartesi günü trafik denetimi yapıldı. İnsansız Hava Aracı (drone) ile yapılan denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 6 sürücüye, sigortasız araç kullanmaktan 1 sürücüye, emniyet kemeri kullanmamaktan 15 sürücüye, teknik değişikliklere uymamaktan 1 sürücü olmak üzere 23 sürücüye toplam 3 bin 276 TL para cezası uygulandı.



Helikopter ile yapılan denetimde ise emniyet kemeri kullanmamaktan, 18 sürücüye toplam bin 944 TL para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 18:38
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