Antalya terminalinde ilginç anlar! Kolilerden yüzlerce civciv çıktı
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Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Bursa’dan gelen otobüste usulsüz taşındığı belirlenen 700 hindi ve tavuk civcivine ekipler tarafından el konuldu...
Antalya Otogarı’nda yapılan denetimde, yolcu otobüsündeki kolilerden yüzlerce civciv çıktı.
Otogarda denetim yapan zabıta ekipleri, Bursa'dan gelen otobüsteki kutularda civcivler bulunduğunu belirledi.
Civcivlerin usulsüz bir şekilde taşındığını tespit eden zabıta ekipleri, durumu Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
Terminale gelen ekipler, kolide 700 hindi ve tavuk civcivinin bulunduğunu tespit etti.
Ekiplerce, otobüs firmasına "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında cezai işlem uygulandı, civcivlere de el konuldu.
Otogarda görevli zabıta amiri Mustafa Kaya, denetimlerin insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından aralıksız süreceğini belirtti.