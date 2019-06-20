Antalya tarihinin en büyük orman yangınında küle dönen alan, 11 yıl aradan sonra havadan görüntülendi

Antalya’da 2008 yılında çıkan ve 5 gün sürerek 16 bin hektarlık alanı küle döndüren kent tarihinin en büyük orman yangınında, bölgenin son hali havadan görüntülendi. Yangının hemen ardından başlayan ekim ve dikim çalışmaları sayesinde ise 11 yaşına gelen ağaçlar, insan boyunu geçerek eski görünümüne kavuştu, hatta hayvanlar için otlama alanı haline geldi. Bölgenin son halini inceleyen Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, “Şükürler olsun ağaçlarımız insan boyunu geçti. Doğamız yine eskisinden daha güzel ve yeşil bir hale geldi” dedi.

Antalya’nın Manavgat ve Serik ilçelerinin mahallelerinde 2008 yılı ağustos ayında çıkan ve birçok mahalleyi etkisi altına alan orman yangınında 16 bin hektarlık alan küle dönmüştü. Özellikle Manavgat’ın Taşağıl Mahallesi Karabük mevkiinde ciddi zarara neden olan yangın sonrası, bölgede evler de zarar görüp tahliye işlemleri gerçekleştirilmişti.Yangın sonrasında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,bölgede aynı yıl içerisinde ekim ve dikim yoluyla ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu 11 yıl aradan sonra havadan görüntülenen bölgenin ağaçlandırma çalışmaları sayesinde neredeyse eski halini aldığı gözlemlenirken, 2016 yılında turizm bölgesi Adrasan’da çıkan orman yangını sonrasında da yine yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla bölgede yeşil dokunun oluştuğu görüldü.

“Şükürler olsun ağaçlarımız insan boyunu geçti”

Havadan bölgenin son durumunu inceleyen Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, 2008 yılında 5 gün süren orman yangınında 16 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Aynı yıl içerisinde ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını anımsatan Vedat Dikici, aradan geçen 11 yılın ardından bölgenin tamamen yeşillendiğini ve eski günlerine geri döndüğünü ifade etti. Dikici, şunları söyledi:

“Gördüğünüz gibi yaklaşık 10-11 yaşındaki ağaçlarımız artık insan boyunu geçti. Basında çeşitli zamanlarda haberler görüyoruz, yanan orman alanlarını başka yerlere tahsis edildiği, turizm alanlarına tahsis edildiği veya belli şirketlere, belli şahıslara verildiği gibi haberler var ama gördüğünüz gibi bu 16 bin hektarın tamamı, aynı doğal ormanlarla, aynı bitki türüyle tekrar orman haline getirildi. Bugün de şükürler olsun burayı geziyoruz. Ağaçlarımız insan boyunu geçti, doğamız yine eskisinden daha güzel ve yeşil bir hale geldi. Ağaçlar hayvanların zarar vereceği boyutu geçtiği için de burada kısmen otlatmaya açtığımız alanlar bile oldu. Yani, yangından sonraki hemen hemen doğada olan tüm hasarları giderdik diye düşünüyorum.”

“Adrasan’da yeşil doku oluştu”

Turizm bölgesi Adrasan’da 2016 yılında çıkan bir diğer orman yangınında ise 3 bin hektarın yandığını kaydeden Dikici, burada da ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını ve bölgede şuan itibariyle yeşil dokunun oluştuğunu söyledi. Henüz ağaç boylarındaki uzunluk için sürenin gerektiğini belirten Dikici, “Buradaki ormanlık alan Manavgat yangınından daha sonra gerçekleştiği için oradaki boya gelmedi ama yeşil doku oluştu. Başarılı bir şekilde ağaçlandırdık. Adrasan turistik bir bölge ve ulaşım daha kolay olduğu için, yangın havza noktası oluşturduk. Adrasan’a gezmeye giden herkes, Olimpos - Adrasan arasında az bir zaman ayırırlarsa, hem piknik yaparlar, hem dinlenirler hem de oradaki yangının çıktığı alandan bugüne kadar yapılan işlemleri tek tek görebilirler.” diye konuştu.

“Bütün hazırlıklarımızı tamamladık”

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte yangın sezonunda olduklarına dikkat çeken Dikici, Ramazan ayı içerisinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında yangın komisyon toplantısı yaptıklarını ve bazı kararlar aldıklarını bildirdi. Yangınlara karşı hazır durumda olduklarını vurgulayan Dikici, “180 tane yangından karada mücadele için aracımız var. Bunların hepsi hazır ve faal durumda. Yaklaşık 118 yerde konuşlanıyoruz. 49 kulemiz var, bunların 12’sinde gözetlememiz var. 4 tane yangın helikopterimiz geldi, Manavgat, Alanya, Antalya merkez ve Kumluca’da konuşlandı, bir tane de yönetim helikopterimiz var. 14 tane dozerimiz var, 783 işçi de bu iş için görevlendirildi. Teknik eleman ve memurlarla beraber bin 500 kişi, orman yangınları için her an hazır vaziyette bütün hazırlıklarımızı tamamladık” ifadelerini kullandı.

Uçak kiralanmadı, helikopter filosu güçlendirildi

Son olarak bu yıl Orman Genel Müdürlüğü’nün uçak kiralamadığını sözlerine ekleyen Dikici, helikopter filosunu güçlendirdiklerini belirterek, “Geçen sene 3’tü, bu yıl 4, belki de 5 tane olacak. Burdur Bucak ilçesine de bir helikopter konuldu. O da genel de Antalya’ya destek için tutulacak.Helikopter sayımız 5’e çıkınca, hava gücümüz daha da kuvvetlendi diyebilirim. Bu yıl uçak ihalesi olmadığı için, helikopterlerle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.