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Aktüel

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-02 12:41:50 -
Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü de vatandaşlar plajlarda yoğunluğa neden oldu.

Termometrelerin 31 dereceyi gösterdiği, nem oranının yüzde 78 ölçüldüğü Antalya'da, tatilciler ile kentte yerleşik yaşayan yabancı uyruklular, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarında denize girerek serinlemeye çalıştı.

Plajlarda yoğunluk oluşturan tatilcilerin çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına zaman zaman uymadığı görüldü.

Bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Bu arada, tatilciler, Akseki ile İbradı ilçelerinin sınırlarında bulunan Üzümdere Irmağı kenarında da yoğunluk oluşturdu.

Ağaçların altında kamp ve piknik yapanlar, zaman zaman ırmakta yüzerek serinlemeye çalıştı.

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