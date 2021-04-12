Antalya Ramazan yardımı | Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır?
2021 Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri Ramazan ayında verilen erzak yardımı oldu. Türkiye Ramazan orucuna hazırlanırken bir yandan da ihtiyaç sahipleri internet üzerinden Ramazan koli yardım başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmakta. Peki, Antalya Ramazan erzak yardım başvurusu nasıl yapılır?
Maddi problemler yaşayan Müslüman kardeşlerimize Ramazan ayında daha çok yardımcı olmalıyız. Ramazan ayına girmemize çok az bir süre kala ihtiyaç sahipleri Ramazan ayında verilen yardımlara nasıl başvuru yapacağını ve hangi kurumların Ramazan yardımı yapacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Antalya Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan kolisi gıda yardımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle bağlı oldukları mahalle muhtarları ile irtibata geçebilirler. Ayrıca https://www.antalya.bel.tr/OnlineBasvuru/Ramazan-Gida-Paketi-Talep-Formu sitesi üzerindeki formu doldurarak başvura yapabilirler.
Hangi kurumlar Ramazan koli yardımı yapıyor?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV
İHH Vakfı
Türk Kızılayı
Beşir Derneği
Belediyeler
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Bütün valilik ve kaymakamlıklar
İl, ilçe, belde ve Büyükşehir Belediyelerine