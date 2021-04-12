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Ekonomi Antalya Ramazan yardımı | Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ekonomi

Antalya Ramazan yardımı | Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır?

2021 Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri Ramazan ayında verilen erzak yardımı oldu. Türkiye Ramazan orucuna hazırlanırken bir yandan da ihtiyaç sahipleri internet üzerinden Ramazan koli yardım başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmakta. Peki, Antalya Ramazan erzak yardım başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 21:49:00 -
Antalya Ramazan yardımı | Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır?

Maddi problemler yaşayan Müslüman kardeşlerimize Ramazan ayında daha çok yardımcı olmalıyız. Ramazan ayına girmemize çok az bir süre kala ihtiyaç sahipleri Ramazan ayında verilen yardımlara nasıl başvuru yapacağını ve hangi kurumların Ramazan yardımı yapacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Antalya Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır?

Ramazan kolisi gıda yardımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle bağlı oldukları mahalle muhtarları ile irtibata geçebilirler. Ayrıca https://www.antalya.bel.tr/OnlineBasvuru/Ramazan-Gida-Paketi-Talep-Formu sitesi üzerindeki formu doldurarak başvura yapabilirler.

Hangi kurumlar Ramazan koli yardımı yapıyor?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV

İHH Vakfı

Türk Kızılayı

Beşir Derneği

Belediyeler

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Bütün valilik ve kaymakamlıklar

İl, ilçe, belde ve Büyükşehir Belediyelerine

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