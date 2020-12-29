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Ekonomi Antalya OSB'deki firmaların ihracatı artıyor
Ekonomi

Antalya OSB'deki firmaların ihracatı artıyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar: - "Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, bugüne kadar hiç ihracat yapmamış 3 firmayı uluslararası arenaya taşıyarak yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat geliri elde etmelerine yardımcı oldu"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:13:37 -
Antalya OSB'deki firmaların ihracatı artıyor

ANTALYA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, ABD, Rusya, Japonya, İsrail, Belçika gibi 26 ülkeden 86 bin 567 müşteriyi Antalya'daki firmalarla buluşturdu.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı iç piyasada yaşanan daralma nedeniyle firmaların yeni pazar arayışına girdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin çalışmalarını yoğunlaştırdığını ifade eden Bahar, merkezden aktif danışmanlık hizmeti alan firma sayısının son 3 ayda iki katına çıktığını bildirdi.

Özellikle makine, tarım ve gıda sektörlerinde üretim yapan firmaların ihracat faaliyetlerini artırmak, bugüne kadar hiç ihracat yapmamış firmaların da ihracata başlayabilmek için merkezden destek almaya başladığını belirten Bahar, şunları kaydetti:

"Merkez uzmanları danışmanlık talebinde bulunan firmaları analiz edip, doğru pazarlar ve bu ülkelerdeki hedef müşterilerini tespit etti. Rusya, Ukrayna, ABD, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Mısır, Tunus, Belçika ve İsrail gibi 26 ülkeden 80 bin 567 hedef müşteri bilgisi sunularak, firmaların nokta atışı ihracat yapmasına önemli bir destek sağladı. Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ayrıca bugüne kadar hiç ihracat yapmamış 3 firmayı uluslararası arenaya taşıyarak yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat geliri elde etmelerine yardımcı oldu."

Bahar, bu dönemde sanayicilerin ham madde tedarikinde yaşayabileceği olumsuzlukların üretimi ve ihracatı olumsuz etkilememesi için de ham madde tedariki yapılabilecek yeni pazarların ve müşterilerin araştırılarak raporlandığını ifade etti.

Merkezin faaliyetlerinin Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından yakından takip edildiğini belirten Bahar, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin'in OSBÜK İhracatı Geliştirme Komisyonu'nda koordinatör olarak görevlendirildiğini kaydetti.




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