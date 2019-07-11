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Antalya OSB, Melek Yatırım Ağı kuruyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) bünyesinde faaliyet gösterecek start-up’lar için yatırımcı arayışına başladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
Antalya OSB, Melek Yatırım Ağı kuruyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) bünyesinde faaliyet gösterecek start-up’lar için yatırımcı arayışına başladı. Bilim ve teknoloji alanındaki yeni girişimleri Antalya’ya çekmek, inovatif, katma değeri yüksek ürünlerin Antalya OSB’de üretilmesini sağlamak için Bölge sanayicilerinden oluşan bir melek yatırım ağının kuruluş çalışmalara başlayan Bölge Yönetimi, oluşturacağı yapı ile firmalarının teknolojik dönüşümüne önemli bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.



Cazibe merkezi


Henüz fikir ya da prototip aşamasında olan, doğru planlama ve yatırım ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak inovatif ürünlerin girişimcileriyle, Bölge sanayicilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Bölge Yönetimi, oluşturacağı melek yatırım ağı ile Antalya OSB Teknopark’ı, girişimciler için bir cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda uluslararası saygınlığa sahip uzmanlar ile sık sık bir araya gelen Bölge yönetimi, ekosistemin tüm paydaşları ile istişarelerde bulunup Antalya’nın, organize sanayi bölgesinin ve Teknopark’ın tanıtımını yapıyor.



Deneyim paylaşımı


Nisan ayında Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş’ı, ardından Üniversite Sanayi İş Birliği Platformu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest’i konuk eden Antalya OSB’nin son misafiri, İstanbul Start-Up Angels melek yatırım ağı kurucu ortağı Gülsüm Çıracı oldu. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın davetlisi olarak Antalya’ya gelen Çıracı, Teknopark’ta yer alacak start-up’lar ile yatırımcıların buluşacağı yatırım ağının kurulum süreçlerine katkı sağlamak için deneyim paylaşımında bulundu.



Akdeniz melek yatırım ağı


Melek yatırımcıların start-up’ların can suyu olduğunu belirten Başkan Bahar, sürdürdükleri çalışmaların sağlayacağı faydalar hakkında şunları söyledi; “Girişimcilik ekosisteminde start-up’ları destekleyen en iyi vergisel teşviklerin ülkemizde olduğunu biliyoruz. Bunu iyi değerlendirmeli ve ulusal boyutun ötesinde uluslararası çekim merkezi olmalıyız. Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa pazarlarının toplam 50 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu, 5-6 yıl içerisinde de bu pazarın 250 milyar dolar küresel bir hacme ulaşacağını düşünürsek, ülkemizin jeopolitik konumunun etkisiyle bir inovasyon merkezi haline dönüşmesi mümkündür. Bu hedeflere ulaşmak için hepimizin çok çalışması ama öncelikle uygulanabilir, hedef odaklı stratejik plan yapması gerekmektedir. Bizler, konuyu havza bazında ele alarak, Akdeniz çanağını kapsayan bir melek yatırım ağı kurmayı, güçlü bir network ile Teknoparka gelen start-up’ları, yatırımcılarımızla erken aşamada bir araya getirerek, katma değeri yüksek inovatif ürünlerin bölge sanayicileri tarafından üretilmesini sağlamayı ve ülke ekonomisine havza olarak değer kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
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