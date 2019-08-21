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Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruyor

Antalya OSB, katılımcılarının ihracat kapasitesini artırması amacıyla Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:38
Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruyor

Antalya OSB, katılımcılarının ihracat kapasitesini artırması amacıyla Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruyor. Kasım ayında hizmete girecek olan Merkez, hiç ihracat yapmamış, ihracata yeni başlamış, ihracat faaliyeti kesintiye uğramış veya ihracat kapasitesini artırmak isteyen Bölge firmalarına, danışmanlık hizmeti verecek.


Merkezin kuruluş çalışmalarını bir buçuk yıl önce başlatan bölge yönetimi, merkezde verilecek hizmetlerle ilgili alt yapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Merkezde görevlendirilecek uzmanlar, 11 ay süren yoğun bir eğitimin ardından Bölge firmalarına pilot danışmalık hizmeti vermeye başladı. Kasım ayında tam kapasite hizmete girmesi planlanan istihbarat merkezi, hiç ihracat yapmamış, ihracata yeni başlamış, ihracat faaliyeti kesintiye uğramış veya ihracat kapasitesini artırmak isteyen Bölge firmalarına, ürünlerinin ihracatı için hedef olabilecek ülke ve müşterilere ulaşmada danışmanlık hizmeti sağlayacak.



İhracat seferberliğine destek


Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin, Bölge firmaları nezdinde ülke genelinde ilan edilen ihracat seferberliğine önemli bir destek sağlayacağını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Dünya ticaretinde yüksek rekabet ortamının yoğunlaşması ve stratejik önceliklerin değişimi sonucunda, iş yapma potansiyeli yüksek ülkelere yönelmek, doğru hedef pazar tespiti yapmak, pazara girmeden önce yerli ve yabancı firmalar ve müşterilerle ile ilgili doğru analiz ve araştırmaların yapılmasının önemi günden güne artmaktadır. Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz ile firmalarımızın ticari faaliyetlerinde hayati öneme sahip bu hamleleri yapmasını sağlayacağız. Bu sayede Bölge firmalarımızın büyümesine, Antalya’mızın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artmasına vesile olmayı hedefliyoruz” dedi.



Merkezin vereceği hizmetler


Merkezde verilecek hizmetler hakkında bilgi veren Bahar, “Merkezimiz bölge firmalarımızın ihracat faaliyetlerini artıracak ve sürdürülebilir ihracat yapısına kavuşmalarına yardımcı olacak hedef pazar ve müşteri tespiti, istatiksel verilerin yorumlanabilmesi, rakip analizi, ithalat pazar ve tedarikçi araştırması, teknik istihbarat ve uluslararası kurum ve kuruluş ihaleleri konularında hizmet verecektir. Her firma için yaklaşık 4 ay sürecek danışmanlık hizmetimiz kapsamında ise dünya üzerindeki ticaret hareketleri incelenerek ihracatta rekabetçi olunabilecek ülkeler ve bu ülkelerdeki potansiyel müşteriler belirlenip firmalara raporlanacaktır. Firmamız, tüm bu veriler ışığında operasyonel süreçlerini başlatacak, uzmanlarımız operasyonel süreçte de desteğini sürdürecektir” ifadelerini kullandı.



Entegre projeler


Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin, kurulum süreçleri devam eden Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile entegre bir proje olduğuna dikkat çeken Bahar, “Bölgemizde üretilecek Ar-Ge ve inovasyon temelli ürünlerin dış pazarlara açılmasında da merkezimiz önemli bir rol üstlenecektir. Tekil projeler yerine bütünleşik, birbirine entegre projelerle Bölgemizi ve firmalarımızı geleceğe en doğru şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Merkezimizin hem bu amaca hem de ülkemize fayda ve hayır getirmesi en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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