Antalya OSB Çalışanlarına maske ve siperlik dağıtıldı

Antalya OSB Yönetimi, Bölge firmalarının çalışanlarına yüz koruyucu siperlik ile yıkanabilir kumaş maske dağıttı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, koronovirüs salgının yayılmasını engellemek ve bölge çalışanlarını hastalıktan korumak için bedelsiz olarak dağıttığı 150 bin cerrahi maskeye ek olarak 12 bin 500 adet yüz koruyucu siperlik ile 25 bin adet 3 katlı, kumaş, yıkanabilir maske temin ederek Bölge firmalarına dağıtıma başladı. Üretimi, Antalya OSB katılımcısı Ral Tekstil, En-El-Sa Endüstriyel ve Anadolu Reklam firmaları tarafından yapılan siperlik ve maskeler yine bedelsiz olarak çalışanların kullanımına sunuldu.

Firmalara destek

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde pozitif vakaya rastlanmaması için başta Bölge Yönetim Kurulu olmak üzere tüm sanayicilerin büyük bir gayret gösterdiğini belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Mart ayından bu yana hem koronavirüsle hem de koronavirüsün yol açtığı ekonomik sorunlarla mücadele ediyoruz. Aldığımız önlemler ve hassasiyetimiz, koronavirüsün Antalya OSB’ye ulaşmasını engelledi. Şu ana kadar resmi olarak açıklanmış pozitif bir vakamız yok. Olmaması için de büyük gayret gösteriyoruz. Çalışanlarımızdan da özellikle kendilerini ve sevdiklerini düşünerek hareket etmelerini, önlemlere harfiyen uymalarını bir kez daha rica ediyoruz. Çalışanlarımıza dezenfektan, maske, siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman sağlanmadığı takdirde istenen sonuçların elde edilemeyeceğinden hareketle, sanayicimize tedarik konusunda da gerekli desteği vermeye devam ediyoruz” dedi.

25 bin kumaş maske

Antalya OSB’nin çevre hassasiyetini her şeyin üstünde tuttuğunu hatırlatan Başkan Bahar, hem daha az atık oluşturmak hem de kaynakları verimli kullanmak adına kumaş maske tercih ettiklerini belirti. Yaklaşık 15 bin kişinin çalıştığı Antalya OSB’de her gün 15 bin adet tek kullanımlık maske ihtiyacı ve aynı miktarda maske atığı oluşacağına dikkat çeken Bahar, “Tek kullanımlık maskeleri azaltmak istiyoruz. Çünkü bu hem sanayicimizin girdi maliyetini artırıyor hem de gereksiz bir israf ve atık oluşturuyor. İlk etapta dağıttığımız 150 bin adet cerrahi maskeye ek olarak 25 bin adet 3 katmanlı, yıkanabilir kumaş maske ve yüz koruyucu siperlik tedarik ederek sanayicimize bedelsiz bir şekilde dağıtmaya başladık. Çalışanlarımızın ve sanayicilerimizin dikkat ve hassasiyeti, koronavirüsün Antalya OSB’ye uğramasını engellemeye devam edecektir ” ifadelerini kullandı.