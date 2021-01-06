  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Antalya Open, Türkiye'ye duyulan güveni gösteriyor
Spor

Antalya Open, Türkiye'ye duyulan güveni gösteriyor

Yılın ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği turnuvası özelliğini taşıyan Antalya Open'ın direktörü Ümit Yaşar Yılmaz: - "Turnuvanın iki hafta içinde karar verilip, düzenleniyor olması Türk tenisinin bir başarısıdır" - "Antalya Open'ın üç yıllık tecrübesi bize bu başarıyı getirdi. Dünyaca ünlü sporcular ve yetkililerden çok güzel dönüşler aldık" - "Bu turnuvanın salgın sürecinde Antalya'da düzenleniyor olması Türkiye'ye olan güveninin göstergesi"

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:02:04 -
Antalya Open, Türkiye'ye duyulan güveni gösteriyor


ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye Tenis Federasyonunca, dünyaca ünlü tenisçilerin katılımıyla düzenlenen Antalya Open'ın direktörü Ümit Yaşar Yılmaz, "Bu turnuvanın salgın sürecinde Antalya'da düzenleniyor olması, Türkiye'ye olan güvenin göstergesi." dedi.

Yılmaz, turnuvanın düzenlendiği Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde AA muhabirine, turnuvanın 2021'in ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Antalya Open'da dünya sıralamasının 10 numarası İtalyan Matteo Berrettini, 15 numarası Belçikalı David Goffin, 17 numarası 9 ATP şampiyonluğu bulunan Fabio Fognini'nin de şampiyonluk için yarışacağını aktaran Yılmaz, her yıl turnuvayı Wimbledon'dan önce çim zeminde yaptıklarını dile getirdi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa ülkelerinde turnuva yapılamadığına değinen Yılmaz, ATP'den "Avustralya Open'den önce sert zeminde bir ATP turnuvası düzenleyebilir miyiz?" talebi geldiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yetiştirebileceğimizi söyledik. İki hafta çok ciddi çalışıp turnuvaya hazırlandık. Normalde ana tabloda 24 sporcu yer alırken, bu turnuvada sporcu sayısını 32'ye çıkardık. Turnuvanın iki hafta içinde karar verilip, düzenleniyor olması Türk tenisinin bir başarısıdır. Antalya Open'ın üç yıllık tecrübesi bize bu başarıyı getirdi. Dünyaca ünlü sporcular ve yetkililerinden çok güzel dönüşler aldık."

Sporcuların Antalya'da bulunmaktan memnun olduğunu vurgulayan Yılmaz, sporcularda uzun süredir kortlara çıkamamanın verdiği heyecanın bulunduğunu bildirdi.


- Turnuvadaki Kovid-19 önlemleri


Yılmaz, turnuvada salgına karşı ciddi önlemler alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sporcular Türkiye'ye gelmeden 72 saat önce PCR testi yaptırdı. Her gelen oyuncuya ayrıca otele girişlerde yeniden test yapıldı. Testler sonuçlanana kadar oyuncular odalarında karantinada kaldı. Yemek ihtiyaçları odalarına servis edildi. Sonuçlar belli olduktan sonra antrenmanlara başladılar. Sporculara ayrıca her dört günde bir test uygulanacak. Bu turnuvanın salgın sürecinde Antalya'da düzenleniyor olması, Türkiye'ye olan güveninin göstergesi. Önlemlerle bu turnuva sorunsuz şekilde bitecektir."

Türk sporcular açısından da turnuvanın önemli olduğunu anlatan Yılmaz, "Oyuncularımız için önemli bir tecrübe. Dünya sıralamasındaki oyuncularla antrenman ve maç yapma şansı elde ediyorlar. Umarım turnuvadan iyi puan alırlar." dedi.

Turnuvanın ayın 5'inde başladığına, 13'ünde biteceğine değinen Yılmaz, Antalya Open'ı her yıl düzenlemek istediklerini ifade etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın gündemini sallayan kriz! Güney Kore, İran'ın dudak uçuklatan parasına el koydu
Dünya

Dünyanın gündemini sallayan kriz! Güney Kore, İran'ın dudak uçuklatan parasına el koydu

İran Hükümet Sözcüsü Rebii, İran'ın Güney Kore bandıralı petrol tankerini rehin olarak tuttuğuna yönelik eleştirilere tepki göstererek, Güne..
Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!
Gündem

Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde CHP ve DHKP-C'nin kışkırtmasıyla çıkarılmaya çalışılan kaos hakkında, okulda eğitimine devam eden Ömer Salim Arsla..
Ekrem İmamoğlu'nun şaşkın trolleri yakayı fena ele verdi!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun şaşkın trolleri yakayı fena ele verdi!

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganları ile terör örgütü marşları eşliğinde yapılan 'rektör' protestosuna destek veren İstanbul B..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay