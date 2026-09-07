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Yerel Antalya Muratpaşa'da 6 noktada çıkan sazlık yangını seraları küle çevirdi
Yerel

Antalya Muratpaşa'da 6 noktada çıkan sazlık yangını seraları küle çevirdi

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Antalya Muratpaşa'da 6 noktada çıkan sazlık yangını seraları küle çevirdi

Topçular ve Doğuyaka mahallelerinde 13.30'da başlayan yangında 10'un üzerinde sera ve 2 baraka tarzı ev zarar gördü, ahır boşaltıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Topçular ve Doğuyaka mahallelerinin 6 farklı noktasında saat 13.30 sıralarında sazlık yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, cam ve naylon seraları küle çevirdi.

Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, TOMA ve sağlık ekibi sevk edilirken, bölge sakinleri de kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Yangında 10'un üzerinde ekili olmayan cam ve plastik sera, tarım arazileri ile depo olarak kullanılan 2 baraka tarzı ev zarar gördü. Alevlerin tehdit ettiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu ahır boşaltıldı.

TOMA'ların da destek verdiği söndürme çalışmalarında itfaiye ekipleri, dereden karşıya geçebilmek için kütüklerle köprü kurarak alevlere müdahale etti. Polisler de su dolu kovalarla söndürme çabasına katıldı.

"En büyük servetim babamın yadigarı yandı"

Tarım arazisi, serası ve 9 ay önce vefat eden babasından kalan traktörü yanan çiftçi İsmail İncedemir, seraya yaslanıp yangını gözyaşları içinde izledi. İncedemir, "Traktörüm yandı. En büyük servetim babamın yadigarı yandı. Babamla biz onu alana kadar neler çektik ya" dedi.

Seraların yeniden yapılamayacağını söyleyen İncedemir, "Ben bu toprakların çocuğuyum 62 yıldır buradayım. Buranın hepsi milli servet" diye konuştu. Camları nasıl kurduklarını ise "Tırnak tırnak taş arabayla gelerek yaptık şu camları" sözleriyle anlattı.

"İki haftada 2 tane yangın oldu Altınova'da"

Yangın başladığında fark eden esnaflardan Doğancan Turhan, dükkanda otururken bir anda sesler duyduklarını belirterek "Burası sazlık alan, kuru olduğu için bir anda böyle tutuştu" dedi. İtfaiyeyi aradıklarını ve hep birlikte yardım ettiklerini aktaran Turhan, eskiden hayvanların kaldığı ev için "Allah'tan hayvanlar yoktu. Hayvanlar olsa burada hayvanlar telef olacaktı" diye konuştu.

Turhan, "İki haftada 2 tane yangın oldu Altınova'da" sözleriyle bölgedeki yangınları hatırlattı ve sözlerini "Yetkililere sesleniyorum. Buraya bir çare bulsunlar. Üçüncü kez direkten döndük denebilir" diyerek tamamladı.

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