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Aktüel Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün yaşanıyor
Aktüel

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:10:05 -
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün yaşanıyor

ANTALYA (AA) - Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Ağırladığı turist sayısı bakımından Türkiye'nin "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları tenhalaştı.

Konyaaltı'ndaki plajlarda, kısıtlamadan muaf turistler vakit geçirdi.

Şehrin işlek yerlerindeki Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Işıklar, Güllük, Eski Lara caddelerinde sadece sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanların olduğu gözlendi.

Kentte, polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

- Muğla

Muğla ve ilçelerinde polis ve belediye ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların özellikle hafta sonları aileleriyle tercih ettikleri Bodrum'un Kumbahçe, Paşatarlası, Neyzen Tevfik, Kale ve Marina caddelerinde sessizlik hakim oldu. Boş kalan sokaklarda belediye ekipleri onarım ve temizlik çalışması yaptı.

Marmaris'te de Atatürk Meydanı, Yat Limanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde sakinlik yaşandı.

Isparta ve Burdur'da da kısıtlamaya uyulduğu, vatandaşların kısıtlama öncesi yoğunluk oluşturduğu caddelerde sessizliğin hakim olduğu görüldü.



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