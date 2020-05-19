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Antalya Müftülüğü, Etiyopyalı yetimlerin yüzünü güldürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:11:45 -
Antalya Müftülüğü, Etiyopyalı yetimlerin yüzünü güldürdü

ADDİS ABABA (AA) - Antalya İl Müftülüğü, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yetim çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı dağıttı.

Müftülük, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğiyle iş birliği çerçevesinde, 140 yetimi bayramlıklarla sevindirdi.

Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramlıkların yanı sıra bu hafta 135 aileye de gıda paketi ulaştıracaklarını söyledi.

Yetimlerden 13 yaşındaki Sumaya Cemal, "Türkiye'den geçen sene verilen hediyeleri alan çocuklardan biriydim ve bu sene de bayramlık yeni kıyafet ve ayakkabılar aldığım için çok mutluyum. Burada hediye alan herkes çok mutlu." ifadesini kullandı.

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