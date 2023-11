Antalya, Kültür Yolu Festivali başladı… “11 olan katılımcı şehir sayısı 35 olacak”

Antalya Kültür Yolu Festivali’nde 50’ye yakın noktada 500’den fazla etkinlik yer alırken, Side Antik Kenti, Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Konyaaltı, Kaleiçi ve daha birçok noktada festival coşkusu yaşanacak.

Festivalin başlangıcı öncesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy basın mensupları ile bir araya geldi.

“Takvimi çok daha önceden ilan edeceğiz”

Festivalin genel çerçevesi hakkında bilgi veren Bakan Ersoy Kültür Yolu Festivallerinin esas amacının turizm potansiyelini artırarak vatandaşın daha etkin ve kolay şekilde kültür sanata erişilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Kültür Yolu Festivali’nin tüm yurda yayılması üzerine çalışıldığını dile getiren Bakan Ersoy, ülke genelinde tüm şehirlerin katılım sağlamak istediğini ifade etti. Ersoy “Bu kapsamda öncelikli olarak turizm potansiyeli yüksek olan şehirlerimizi seçmeye çalıştık” dedi.

Şuanda 11 olan Kültür Yolu Festivali katılımcısı şehir sayısının 2028 yılına kadar 35’e çıkarılacağını dile getiren Ersoy “Festival takvimini en az 1 yıl önceden ilan etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Festival etkinlikleri bütün kitlelere hitap ediyor”

Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin bütün kitlelere hitap edeceğinin altını çizen Bakan Ersoy “3 yaş için de etkinlilerimiz var, 80 yaş için de hem turizm sektörü hem esnaf açısından çok faydalı oluyor. Vatandaşlar için de tam sezon bitti derken doğal dopdolu etkinliklerle sezona veda ediyoruz” dedi.

Arkeoloji kazılarına da Bakanlık olarak büyük destek aktarıldığını hatırlatan Bakan Ersoy “Arkeoloji kazı çalışmalarımızı yılın 12 ayına yaymaya başladık. Bu sayede çok daha etkin ve hızlı yol alıyoruz. Efes’te şuana kadar yapılan çalışmalarda yüzde 25 olan ilerlemeyi önümüzdeki 4 yılda yüzde 45’ler seviyesine çıkarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kültür Yolu Festivali Antalya'da sürüyor

Müziğin en geniş yelpazede sanatseverlerle buluşacağı festival kapsamında senfonik müzik konserleri yanısıra, tiyatro dünyasının beğeniyle izlenen oyunları da Antalya’da sahnede olacak.

CSO Konseri ile senfonik başlangıç

Festival boyunca Cumhuriyet Meydanı ve Side Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek ücretsiz konserler sanatseverlerle buluşacak. Bugün ‘Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkrestası ve Arpanatolia Konseri’ ile başlayacak Cumhuriyet Meydanı Konserleri, 5 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu’nun ‘Cumhuriyet Konseri’ ile devam edecek.

Tamamı Türk bestecilerin eserlerinden ve coşkulu marşlardan oluşacak konserde, CSO Daimi Şefi Cemi’i Can Deliorman orkestrayı, Devlet Çoksesli Korosu’nu ise Burak Onur Erdem yönetecek. Ayrıca Yücel Arzen Necip Fazıl Kısakürek 40. Yıl Sakarya Türküsü, İbrahim Sadri, Ömer Çelik, Retrobüs, Musa Göçmen Film on the Stage, Göksel Baktagir ve Çiğdem Gürdal ile Aşk Masalı konserleri festivalin Cumhuriyet Meydanı programında yer alıyor. 10 Kasım’da ise Antalya Devlet Opera ve Balesi, Atatürk’ü Anma Konseri ile sonsuzluğa uğurlanışının 85.yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak.

Carmina Burana Side Antik Tiyatrosu’nda

Side Antik Tiyatro’su dokuz gün boyunca konserlere evsahipliği yapacak. 6 Kasım’da Devlet Çoksesli Korosu, Carl Orff’un görkemli eseri Carmina Burana’yı seslendirecek. Konserde, dünyanın en çok seslendirilen koro eseri olan Carmina Burana’nın, Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem yönetiminde, iki piyano ve perküsyon edisyonu yorumlanacak. Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri, Senfonik Afara Uğur Aslan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar konseri, Tiyatro Nes tarafından sahneye konan İzler müzikali Side Antik Kenti’ni renklendirecek.

Öte yandan Türkiye'nin en önemli arkeoloji müzelerinden biri olan Antalya Arkeoloji Müzesi koleksiyon sergilerinin yanı sıra, ‘Likya’dan Pamfilya’ya Antik Kentler Fotoğraf Sergisi’, ‘Bahadır Kalaycı’nın Koleksiyonundan Cumhuriyet Sergisi’ , ‘Fotomaraton Antalya Fotoğrafları Sergisi’ ziyaretçilerini bekliyor olacak. Sergilerin yanısıra Antalya Arkeoloji Müzesi’nde her gün bir söyleşi olacak ve Arkeolojik Eser Konservasyon atölyeleri düzenlenecek.

Tarihçiler eşliğinde müze gezileri

Bu arada müze ziyaretleri de festivale renk katacak.Tarih meraklıları festivale özel olarak Antalya’nın birbirinden değerleri kazı yerlerini Müzekart ile gezme fırsatı bulacaklar. Prof. Dr. Nevzat Çelik ile Myra, Prof Dr. Havva Işık ile Patara, Doç Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın ile Olympos, Prof. Dr. Murat Arslan ile Phaselis, Dr. Mustafa Bilgin ile Aspendos, Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ile Side, Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe ile Perge, Doç Dr. Hasan Ertuğ Ergürer ile Syedra antik kent gezileri, Prof. Dr. Osman Eravşar ile Alanya Kalesi gezisi düzenlenecek.