  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Göz açtırılmayacak! Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılarının peşine düştü

Türkiye'nin gündeminde olan Eurofighter Typhoon'u değerlendirmeyi reddettiler! İmkansız çok pahalı

Bankamatik yeğen Rojda Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde ortaya çıktı!

Vay be.. 4 uçakla gitmiş he?! Korumalarını da götürmüş öyle mi?!

Ekrem’den öğrenciye ayrımcılık

Kabus gibi senaryo! ABD'ye nükleer füze atılsa ne olur? İşte dakika dakika kıyamet sahnesi

Milli müfredata CHP düşmanlığı

Canlı yayında ses getirecek kulis! AK Parti’ye geçme kararı verdiler

El Ghazi, Mainz 05'e açtığı davayı kazandı! Almanlara bir tokat daha! Senin Allahına kurban be kardeşim…

Laikçi yobazların soybağını parçalama girişimleri suya düştü! Aileye düşmanlık Meclis'ten döndü
Yerel Antalya - Korkuteli karayolunda feci kaza!
Yerel

Antalya - Korkuteli karayolunda feci kaza!

Yeniakit Publisher
2024-07-13 14:50:00 -
Antalya - Korkuteli karayolunda feci kaza!

Antalya – Korkuteli karayolunda meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü İsa Çoban (39), olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Mehmet Gökçe (61) ve araç sürücüsü Erkan Kaçak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya-Korkuteli karayolu Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli Mevkiinde öğle saatlerinde İsa Çoban yönetimindeki kargo yüklü kamyon, aynı istikamete seyir halinde olan Mehmet Gökçe yönetimindeki araca ve Erkan Kaçak'a ait su taşıyan TIR'a arkadan çarptı.

YOL 3 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

 

Çarpmanın ardından ortalık savaş alanına döndü. TIR devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kazanı ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü İsa Çoban'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Gökçe ve araç sürücüsü Erkan Kaçak yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

El Ghazi, Mainz 05'e açtığı davayı kazandı! Almanlara bir tokat daha! Senin Allahına kurban be kardeşim…
El Ghazi, Mainz 05'e açtığı davayı kazandı! Almanlara bir tokat daha! Senin Allahına kurban be kardeşim…

Spor

El Ghazi, Mainz 05'e açtığı davayı kazandı! Almanlara bir tokat daha! Senin Allahına kurban be kardeşim…

Adalet Bakanı Tunç'tan Kerem Kınık’ın kızının karıştığı kaza ile ilgili açıklama!
Adalet Bakanı Tunç'tan Kerem Kınık’ın kızının karıştığı kaza ile ilgili açıklama!

Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan Kerem Kınık’ın kızının karıştığı kaza ile ilgili açıklama!

{relation id:1869127 slug:'el-ghazi-mainz-05e-actigi-davayi-kazandi-almanlara-bir-tokat-daha-senin-allahina-kurban-be-kardesim'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23