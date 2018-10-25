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Antalya-Konya Karayolu trafiğe kapandı

Yurdun bazı bölgelerinde havanın soğumasıyla birlikte etkili kar yağışı trafikte aksamalara sebep oldu.

25 Ekim 2018 Perşembe 21:53
Antalya-Konya Karayolu trafiğe kapandı

Tokat’ta akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel geçidinde etkili oldu. 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde yolun karla kaplanması nedeni ile bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yola çıkan sürücülerden bazıları ilerlemekte zorluk yaşarken, ağır tonajlı araçların yolda kaldığı görüldü. Bölgede karayolları ekipleri çalışma başlatırken, bölge trafik ekipleri de trafiğin durmaması için zincir uygulaması başlattı.
Öte yandan Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesi ile Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

ANTALYA-KONYA KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI 

Antalya-Konya karayolu Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle trafiğe kapandı. 

Akseki ilçesinde saat 16.00 sıralarında başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalındığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşerken yol trafiğe kapandı. Bölgede yüzlerce araç yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, jandarma ve bölge trafik ekipleri de yolda kalanlara yardım ediyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri Beyşehir yoluna yönlendiriyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:53
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Konya
  4. Antalya
  5. kar yağışı
  6. ulaşım
  7. antalya

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