Antalya Kent Müzesi, “Neşredilmemiş Anadolu Selçuklu Sikkeleri” kitabı okuyucularla buluşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Antalya Kent Müzesi, “Neşredilmemiş Anadolu Selçuklu Sikkeleri” adlı kitabı okuyucularla buluşturdu. Kitapta, Bahadır Kalaycı’nın koleksiyonunda yer alan 51 adet sikke ile 1 adet kurşun mühür ilk defa kamuoyunun bilgisine sunuluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı bünyesinde kuruluş çalışmalarını sürdüren Antalya Kent Müzesi, kurumsal ve mekânsal kuruluş çalışmalarının yanında Antalya tarihine ışık tutacak eserleri kente kazandırıyor. Bu kapsamda Bahadır Kalaycı ve Bilhan Akçaşar tarafından kaleme alınan “Neşredilmemiş Anadolu Selçuklu Sikkeleri” adlı kitap okuyucularla buluştu.

Selçuklu Dönemi’ne ışıt tutacak

Bahadır Kalaycı’nın koleksiyonunda yer alan 51 adet sikke ile 1 adet kurşun mühür, Türkiye’de ilk defa kamuoyunun bilgisine sunuyor. İçerik açısından bir ilk olan eser Selçuklu Dönemi araştırmacıları ve konunun meraklıları için önemli bir kaynak oluşturuyor. Koleksiyonda yer alan Antalya’da darbedilmiş sikkeler, Antalya tarihinin Selçuklu Dönemi’ne ışık tutacak nitelik taşıyor.