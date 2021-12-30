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Yaşam Antalya hava durumu | Antalya 30 Aralık hava durumu
Yaşam

Antalya hava durumu | Antalya 30 Aralık hava durumu

Antalya yarın yağmur var mı? Antalya’da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar yarın yani 30 Aralık Perşembe günü Antalya’da havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Antalya güncel hava durumu

Yeniakit Publisher
2021-12-30 00:02:00 -
Antalya hava durumu | Antalya 30 Aralık hava durumu

Antalya sağanak yağışın etkisi altında. Şiddetli yağış sebebiyle şehirde yaşam olumsuz etkilendi. Peki, Antalya 30 Aralık hava nasıl?

Antalya hava durumu | Antalya 30 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'da sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı kentte bazı sokak ve caddelerde yer yer su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bu geceden itibaren Antalya merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodlu aşırı yağış uyarısına göre, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde (metrekareye 100-200 kilogram yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak metrekareye 300 kilogram) aşırı yağış bekleniyor.

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