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Yaşam Antalya hava durumu
Yaşam

Antalya hava durumu

Antalya yağmur ne zaman duracak? | Antalya sağanak yağışın etkisi altında kaldı. Sokaklar göle döndü, seraları su bastı. Yoğun yağış sebebiyle Antalyaspor Hatayspor maçı da oynanamadı. Antalya'da yaşayanlar havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, Antalya'da hava nasıl olacak? | Antalya 5 günlük hava tahmin raporu

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:12:00 -
Antalya hava durumu

Antalya’da yaşayanlar sağanak meydana geldi. Şiddetli yağış sebebiyle yollar adeta göle döndü. Göle dönen yollarda pek çok araç mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri bazı vatandaşları botlarla kurtardı. Peki, Antalya'da hava nasıl olacak?

Antalya hava durumu

Antalya’da sağanak yağış bugün de etkisini gösterecek. Yarından çarşamba ve perşembe günleri Antalya'da yağış beklenmiyor.

Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?
Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?

Spor

Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?

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