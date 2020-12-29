Antalya hava durumu
Antalya yağmur ne zaman duracak? | Antalya sağanak yağışın etkisi altında kaldı. Sokaklar göle döndü, seraları su bastı. Yoğun yağış sebebiyle Antalyaspor Hatayspor maçı da oynanamadı. Antalya'da yaşayanlar havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, Antalya'da hava nasıl olacak? | Antalya 5 günlük hava tahmin raporu
Antalya’da yaşayanlar sağanak meydana geldi. Şiddetli yağış sebebiyle yollar adeta göle döndü. Göle dönen yollarda pek çok araç mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri bazı vatandaşları botlarla kurtardı. Peki, Antalya'da hava nasıl olacak?
Antalya hava durumu
Antalya’da sağanak yağış bugün de etkisini gösterecek. Yarından çarşamba ve perşembe günleri Antalya'da yağış beklenmiyor.