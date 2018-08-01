Antalya hali altı ayda 2 milyar TL hacme ulaştı

Türkiye’nin en büyük üretici hali konumunda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde ocak-haziran döneminde işlem hacmi 1 milyar 929 milyon 548 bin 503 lira oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yıllık yaş meyve sebze ihtiyacının yarısından fazlasının karşılandığı Antalya gıda üssü pozisyonunu sürdürüyor. Günlük ortalama 5-6 bin ton yaş sebze meyvenin yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara gönderildiği Antalya Toptancı Hali de işlem hacmi büyüklüğüyle ülkedeki haller arasında ilk sırada yer alıyor. Halde bu yılın ilk 6 ayında 1 milyar 929 milyon 548 bin 503 liralık işlem yapıldı. Ocak-haziran döneminde halden 192 bin tonu sebze, 65 bin tonu meyve olmak üzere yaklaşık 257 bin ton yaş sebze meyve ihracatı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre sebze ihracatı 5 bin ton, meyve ihracatı ise yaklaşık 36 bin ton arttı.